Советские мопеды и мотороллеры — у вас такой был?

В Сети появилось видео о советских мопедах Рига, Карпаты и Дельта

Мокики, мопеды, мотороллеры... Все эти забавные транспортные средства, казалось бы, еще совсем недавно сопровождали нашу жизнь – детство, отрочество, юность. Для многих мальчишек Советского Союза мопед был лучшим другом, а для еще бо́льшего количества – огромной мечтой. Да и как могло быть иначе, если Сыроежкин в фильме разъезжает на прекрасной Риге-4?!

В видео, которое мы предлагаем вам посмотреть, представлены, пожалуй, самые популярные модели 70-80-х годов прошлого столетия. Начинается рассказ с предтечи «коня» из «Приключений Электроника», мопеда Рига-2. А затем – культовые Карпаты и Дельта, первый из которых дизайном походил на ультрамодный тогда Иж Планета Спорт, а второй и вовсе напоминал Яву...

И да, в ролике говориться о недостатках этих машин – даже рама Дельты, куда более крепкая по сравнению с той, что была у Карпат, не лишена слабых мест.

А звездочки на поздних Дельтах стояли... пластиковые, выдерживающие всего пару сотен километров – кому вообще пришло в голову сделать звезды пластиковыми?! Но в эпоху «электросвистелок» и кикшеринга так приятно взглянуть на этих 50-кубовых милах. А может, чем черт не шутит, достать одну такую из пыльного гаража да поставить на ход...

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ