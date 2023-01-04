Люди коллекционируют не только автомобили, но и двухколесную технику, и некоторые экземпляры могут стоить очень дорого.

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В Европе новая мода — на винтажные мопеды и скутеры, которые вдруг стали раскупать через аукционы, отдавая за них немалые деньги. Это выяснила площадка Interenchères — агрегатор предложений 330 аукционов Европы.

Связано ли это с растущими ценами на топливо или с ностальгией по ушедшим временам? У тренда должно быть объяснение, и эти две причины выглядят вполне правдоподобно. Главное — старая техника не отправится теперь на свалку.

Например, PP Roussey 1956 года на фото ниже был продан за 13 800 евро (более миллиона рублей).

PP Roussey 1956 года

А этот Solex ниже, начальная цена которого составила 850 евро, был в итоге продан за 1777 евро (130 тысяч рублей).

Solex 3800 1974 года

Но не думайте, что вы теперь сможете продать за большие деньги свои «Карпаты», «Ригу» или «Дельту» (хотя…). Наибольшим спросом пользуются итальянские и французские скутеры и мопеды.

Некоторые оригинальные модели в редких комплектациях можно продать в два раза дороже оценочной стоимости. Например, оригинальная военная версия Vespa, выпускаемая Piaggio по лицензии в 1950-х годах и использовавшаяся во время войны в Алжире, была куплена за 17 400 евро (1,3 млн рублей).

Vespa Piaggio Militaire

Но спросом пользуются не только старые модели. Скутер Vespa 125 PX «30th Anniversary» 2009 года выпуска стоит 6125 евро (около полумиллиона рублей), что дороже, чем новый Primavera.

Vespa 125 PX «30th Anniversary» 2009 года

Motobécane AV89 1971 года продали за 1534 евро (110 тысяч рублей).

Motobécane AV89 1971 года

Peugeot 103 SP Clip Electronic 1980 года был куплен за 1210 евро (90 тысяч рублей).

Peugeot 103 SP Clip Electronic 1980 года

Solex, которым управлял Стив МакКуин в фильме «Ле-Ман» 1971 года, был куплен за 66 000 евро (4,8 млн рублей).

Solex из фильма «Ле-Ман»

Не менее популярны японские мини-байки, появившиеся в Европе в 1970-х годах. Особенно популярны Honda: некоторые оригинальные модели Dax ST70 или Club в хорошем состоянии теперь можно продать более чем за 5000 евро (300–400 тысяч рублей).

Honda Dax ST70

За редкий Motocompo 1980-х годов была практически драка, и в итоге его продали за 4000 евро (300 тысяч рублей).

Motocompo 1980-х годов

Yamaha Chappy тоже популярны и продаются по цене более 3000 евро (более 200 тысяч рублей).

Yamaha Chappy

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«Эти двухколесные транспортные средства, не требующие водительских прав благодаря двигателям объемом менее 125 куб. см, имеют типичный для 1970-х, 1980-х и 1990-х годов дизайн, а налет старины обещает водителям экзотическое путешествие во времени. Этот новый динамизм также отражает ностальгию некоторых покупателей, которые хотят вернуть свои двухколесные студенческие годы», — говорит главный редактор Magazine des Enchères d'Interenchères Диана Зорзи.

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Фото: компании-производители, аукционные дома