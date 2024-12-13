Популярный китайский бренд улучшил свою модель специально для России
Лифтбек Changan Uni-V получит в России две новые комплектации под названием Luxe и Tech с расширенным списком опций, сказано в сообщении Changan Motors Rus.
Новые комплектации получили спортивный обвес с задним спойлером и двойной системой выхлопа. У них есть подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, а также электрообогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.
У этих версий полностью русифицирована приборная панель, установлен ассистент движения в пробке, система кругового обзора с функцией «прозрачного» шасси и прочее.
Стоимость новых версий не раскрывается. Changan Uni-V сейчас доступен в РФ с турбомотором на 1,5 л мощностью 181 л.с. (300 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым роботом, его стоимость начинается от 3,07 млн рублей.
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Источник: пресс-служба Changan Motors Rus