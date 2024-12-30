Названы китайские автобренды, заменившие россиянам западные марки

В ГК «АвтоСпецЦентр» назвали 7 китайских автобрендов, заменивших ушедшие марки

Россияне стали проявлять больше доверия к китайским автобрендам. В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, какие марки из КНР заменили россиянам ушедшие западные бренды.

Так, уточняется, что сейчас заметно повышается популярность марок Haval, Chery, Geely и Omoda. Российские граждане проявляют интерес к машинам по цене от 2 до 4 млн рублей, среди которых Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5.

В 2023 году кроссовер Omoda C5 стал самым титулованным автомобилем в РФ, он получил все престижные автопремии.

Также среди китайских марок, доверие россиян к которым повысилось, дилер назвал Jaecoo и Exeed. Что касается ниши гибридов, китайские марки, такие как Li Auto, остаются очень востребованными.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: Газета.Ru