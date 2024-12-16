Новый флагманский кроссовер Chery появился в автосалонах: известна цена

В России кроссоверы Chery Tiggo 9 начали поступать к дилерам

К дилерам Chery в РФ начал поступать флагманский 7-местный кроссовер Tiggo 9. Автомобили привезли в дилерские центры в Москве, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Казани.

Chery Tiggo 9

Кроссовер стал самым крупным в модельной линейке марки. Его габариты 4810×1925×1741 мм при колесной базе 2800 мм.

Модель оснащена бензиновым турбодвигателем объемом 2 л мощностью 249 л.с. (375 Нм) и 8-ступенчатой АКП. До «сотни» новинка разгоняется за 8 секунд.

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 будет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке.

Начальная комплектация под названием Prime включает светодиодные фары и фонари, салон из искусственной кожи, набор электронных систем помощи водителю и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»