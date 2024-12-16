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Есть способ купить флагманский кроссовер дешевле на 1,2 млн рублей — рассказываем как

Omoda и Jaecoo запустили программу лизинга, выгода по которой достигает ₽1,2 млн

Бренды Omoda и Jaecoo анонсировали лизинговую программу, в рамках которой у корпоративных клиентов появляется дополнительная выгода при покупке автомобилей брендов O&J. Программой могут воспользоваться и рядовые покупатели – для них она будет дополнительным способом приобретения автомобиля, кроме оформления кредита.

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«Лизинговая программа O&J представляет собой эксклюзивную финансовую аренду для предпринимателей, юридических и физических лиц, и предусматривает специальную стоимость на автомобили Omoda и Jaecoo, а также особые условия по платежам, как первоначальному, так и дальнейшим», – уточнили в пресс-службе.

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Кроме ведущих отечественных лизинговых компаний в программе принимают участие и официальные дилеры Omoda и Jaecoo по всей России. Размер выгоды при покупке автомобилей в рамках лизинговой программы O&J зависит от конкретных моделей и других условий. В частности, при покупке флагманского кроссовера Jaecoo J8 в комплектации Active ежемесячный платеж составит 85 тыс. рублей в случае заключения договора на три года, а выгода в рамках программы достигает 1,2 млн рублей.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

С более подробными условиями программы можно ознакомиться у лизинговых компаний-партнеров программы и официальных дилеров Omoda и Jaecoo.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба O&J

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба O&J
Количество просмотров 276
16.12.2024 
Фото:пресс-служба O&J
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