Есть способ купить флагманский кроссовер дешевле на 1,2 млн рублей — рассказываем как

Omoda и Jaecoo запустили программу лизинга, выгода по которой достигает ₽1,2 млн

Бренды Omoda и Jaecoo анонсировали лизинговую программу, в рамках которой у корпоративных клиентов появляется дополнительная выгода при покупке автомобилей брендов O&J. Программой могут воспользоваться и рядовые покупатели – для них она будет дополнительным способом приобретения автомобиля, кроме оформления кредита.

«Лизинговая программа O&J представляет собой эксклюзивную финансовую аренду для предпринимателей, юридических и физических лиц, и предусматривает специальную стоимость на автомобили Omoda и Jaecoo, а также особые условия по платежам, как первоначальному, так и дальнейшим», – уточнили в пресс-службе.

Кроме ведущих отечественных лизинговых компаний в программе принимают участие и официальные дилеры Omoda и Jaecoo по всей России. Размер выгоды при покупке автомобилей в рамках лизинговой программы O&J зависит от конкретных моделей и других условий. В частности, при покупке флагманского кроссовера Jaecoo J8 в комплектации Active ежемесячный платеж составит 85 тыс. рублей в случае заключения договора на три года, а выгода в рамках программы достигает 1,2 млн рублей.

Jaecoo J8

С более подробными условиями программы можно ознакомиться у лизинговых компаний-партнеров программы и официальных дилеров Omoda и Jaecoo.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба O&J