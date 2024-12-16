#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Раскрыты спецификации гибридного «китайца» для России

Компания Exlantix в Пекине рассекретила российские спецификации кроссовера ET

Бренд Exlantix раскрыл российские спецификации кроссовера ET в ходе презентации в Пекине. В нашей стране автомобиль появится в продаже в начале 2025 года.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы, внедорожники и пикап — главные новинки зимы 2025

Он представляет собой гибрид с силовой установкой типа PHEV (Plug in hibryd, подзаряжаемый гибрид), в которую входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Заряжать модель можно с помощью европейского разъема ССS2-Combo, от 20% до 80% заряд пополнится за 15 минут.

Exlantix ET
Exlantix ET

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Суммарная мощность автомобиля равна 469 л.с. В смешанном цикле он способен преодолеть 1238 км, до «сотни» разгоняется за 4,9 секунды.

Exlantix ET построен на модульной платформе E0X. Кузов автомобиля на 88% состоит из высокопрочной стали.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Exlantix ET
Exlantix ET
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Exlantix
Количество просмотров 810
16.12.2024 
Фото:Exlantix
Поделиться:
Оцените материал:
0