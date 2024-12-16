Раскрыты спецификации гибридного «китайца» для России
Бренд Exlantix раскрыл российские спецификации кроссовера ET в ходе презентации в Пекине. В нашей стране автомобиль появится в продаже в начале 2025 года.
Он представляет собой гибрид с силовой установкой типа PHEV (Plug in hibryd, подзаряжаемый гибрид), в которую входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Заряжать модель можно с помощью европейского разъема ССS2-Combo, от 20% до 80% заряд пополнится за 15 минут.
Суммарная мощность автомобиля равна 469 л.с. В смешанном цикле он способен преодолеть 1238 км, до «сотни» разгоняется за 4,9 секунды.
Exlantix ET построен на модульной платформе E0X. Кузов автомобиля на 88% состоит из высокопрочной стали.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: Autonews.ru