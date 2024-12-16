В Бурятии столкнулись микроавтобус и легковушка: подробности аварии
В Бурятии в аварии с микроавтобусом пострадали четыре человека
В Бурятии на 4-м километре Заиграевской трассы произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Авария случилась в начале седьмого вечера по местному времени.
Происшествие в Бурятии
Уточняется, что пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель легкового автомобиля. В момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Происшествие в Бурятии
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: МВД Бурятии
Фото:МВД Медиа
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16.12.2024
Фото:МВД Медиа
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