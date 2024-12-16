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В Бурятии столкнулись микроавтобус и легковушка: подробности аварии

В Бурятии в аварии с микроавтобусом пострадали четыре человека

В Бурятии на 4-м километре Заиграевской трассы произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Авария случилась в начале седьмого вечера по местному времени.

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Происшествие в Бурятии
Происшествие в Бурятии

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Уточняется, что пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель легкового автомобиля. В момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Происшествие в Бурятии
Происшествие в Бурятии

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Бурятии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 18
16.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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