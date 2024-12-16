В Бурятии столкнулись микроавтобус и легковушка: подробности аварии

В Бурятии в аварии с микроавтобусом пострадали четыре человека

В Бурятии на 4-м километре Заиграевской трассы произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Авария случилась в начале седьмого вечера по местному времени.

Происшествие в Бурятии

Уточняется, что пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель легкового автомобиля. В момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Происшествие в Бурятии

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Бурятии