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Почему корпус нового аккумулятора вздулся и что делать — разбираемся с экспертом

Эксперт Николаевич объяснил причину вздутия аккумулятора автомобиля

Наличие небольшого вздутия на корпусе нового аккумулятора не следует расценивать как заводской брак. Об этом рассказал продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич.

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«Небольшие выпуклости — это нормальное и временное явление. Когда аккумулятор переходит к обычной эксплуатации, внутренняя химия стабилизируется и давление снижается. Со временем корпус обычно возвращается к своей первоначальной форме», — рассказал эксперт.

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Объясняя разницу между технологическим процессом и признаками неисправности, Николаевич подчеркнул, что на заключительном этапе производства аккумулятора пластины внутри устройства проходят специальные этапы интенсивной зарядки и разрядки. Этот процесс необходим для того, чтобы активные материалы внутри батареи приобрели наилучшие эксплуатационные параметры.

Во время формовки внутри аккумулятора могут выделяться газы, способствующие увеличению внутреннего давления и температуры. Под их влиянием стенки батареи немного деформируются, примерно на 6 мм при общей длине 100 мм, объясняет Николаевич.

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Некоторые производителей применяет особые виды пластика для увеличения толщины стенок корпуса по сравнению с обычными. Благодаря этому снижается уровень деформации в процессе формовки, но даже у высококачественных моделей встречаются мелкие выпуклости. Это естественный элемент производственного цикла, а не свидетельство плохого качества, заверяет Николаевич.

«Слегка деформированные стенки на новом аккумуляторе – результат естественных химических реакций при формовочном заряде. Это нормальный этап в «становлении» батареи, и после нескольких циклов использования корпус, как правило, «сдувается» обратно», – подытожил эксперт.

А о том, как не заморозить аккумулятор во время зимнего сезона, можно прочитать здесь.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 103
16.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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