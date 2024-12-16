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Отечественный автопром надеется на программы господдержки и в 2025 году

Глава АВТОВАЗа Соколов: инвестпрограмма завода в 2024 году достигнет ₽ 40 млрд

Инвестиционная программа АВТОВАЗа в 2024 году составит почти 40 млрд рублей. Об этом заявил глава отечественного производителя Максим Соколов в интервью телеканалу Россия-24.

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За счет объемов выпуска и масштабов производства 2024 год стал для предприятия более успешным по сравнению с предыдущими годами, подчеркнул Соколов.

«Это позволило нам серьезным образом нарастить нашу инвестиционную программу. В этом году она достигнет отметки почти 40 млрд рублей», – уточнил президент холдинга.

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Напомним, ранее, весной 2024 года Соколов сообщал, что инвестиционная программа АВТОВАЗа в текущем году запланирована в объеме около 50 млрд рублей. В следующем году автопроизводитель рассчитывает на такой же объем инвестиций при условии, что правительство снова окажет меры господдержки для автопрома РФ.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 37
16.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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