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В России импортозаместили систему бронирования билетов на поезда

РЖД: в России стартовала продажа билетов при помощи новой системы «Экспресс-НП»

Российские железные дороги (РЖД) начали продажу билетов при помощи отечественной системы бронирования нового поколения «Экспресс-НП». Об этом заявил начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко.

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«На этой неделе мы продали первый билет на поезд с помощью АСУ "Экспресс-НП". Это отечественная система бронирования нового поколения, над запуском которой мы работали почти пять лет. Она будет более динамичной и гибкой, поможет нам ускорить внедрение новых цифровых клиентских сервисов и в значительной степени быстрее реагировать на запросы пассажиров», – уточнил начальник департамента.

Отмечается, что в 2024 году РЖД запустили и развивают ряд новых сервисов, включая веб-приложение «РЖД Пассажирам», «Лист ожидания», «Пересадка внутри поезда», «Профиль питомца» и другие. За полгода с начала запуска «Листа ожидания» от пассажиров получено более 1,8 млн заявок на проездные документы. Свыше 300 тысяч пассажиров приобрели билеты.

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Веб-приложение «РЖД Пассажирам» установили на свои устройства более 500 тысяч пользователей. Уже скоро пользователям будет доступна онлайн-покупка билетов на пригородные поезда, со временем появятся и другие функции.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 27
17.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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