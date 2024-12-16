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Столкнулись фура и самосвал: подробности жуткого ДТП в Липецкой области

В аварии с двумя грузовиками в Липецкой области погиб водитель

В Липецкой области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Фура IVECO и самосвал МАЗ столкнулись утром 14 декабря на трассе Орел – Тамбов в окрестностях Липецка. Об аварии стало известно только 16 декабря.

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Уточняется, что 41-летний водитель фуры скончался на месте ДТП. 39-летний водитель самосвала и его 45-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.


  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УМВД РФ по Липецкой области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 112
16.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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