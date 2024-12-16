Столкнулись фура и самосвал: подробности жуткого ДТП в Липецкой области
В аварии с двумя грузовиками в Липецкой области погиб водитель
В Липецкой области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Фура IVECO и самосвал МАЗ столкнулись утром 14 декабря на трассе Орел – Тамбов в окрестностях Липецка. Об аварии стало известно только 16 декабря.
Уточняется, что 41-летний водитель фуры скончался на месте ДТП. 39-летний водитель самосвала и его 45-летний пассажир госпитализированы с травмами.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: УМВД РФ по Липецкой области
Фото:МВД Медиа
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16.12.2024
Фото:МВД Медиа
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