Столкнулись фура и самосвал: подробности жуткого ДТП в Липецкой области

В аварии с двумя грузовиками в Липецкой области погиб водитель

В Липецкой области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Фура IVECO и самосвал МАЗ столкнулись утром 14 декабря на трассе Орел – Тамбов в окрестностях Липецка. Об аварии стало известно только 16 декабря.

Уточняется, что 41-летний водитель фуры скончался на месте ДТП. 39-летний водитель самосвала и его 45-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УМВД РФ по Липецкой области