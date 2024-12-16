Цены на запчасти для китайских машин взлетят в 2025 году
Fresh: в 2025 году запчасти для китайских автомобилей подорожают на 20%
Комплектующие для китайских машин в 2025 году могут резко подорожать, предполагает руководитель сервисного направления Fresh Александр Носко. По его мнению, цены могут вырасти на 15-20%.
Причина резкого подорожания состоит в том, что договоры на поставки запчастей заключаются в долларах, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса рубля, а также тарифов на логистику, пояснил специалист.
При этом Носко отметил, что в будущем году проблем с деталями у владельцев «китайцев» не будет, в особенности если не покупать совсем новые модели недавно пришедших на российский рынок марок.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Коммерсантъ
Фото:Depositphotos
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16.12.2024
Фото:Depositphotos
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