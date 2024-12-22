Эти поломки в машине станут фатальными

Эксперт Козловский перечислил пять самых опасных неисправностей в автомобиле

Руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский перечислил пять самых опасных неисправностей в автомобиле. По его словам, это проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и трансмиссией.

Специалист пояснил, что любая проблема с тормозами несет опасность для жизни водителей и пассажиров, поэтому неисправность нужно устранять немедленно.

По словам Козловского, разрушение рулевых тяг или наконечников ухудшает управляемость машины вплоть до полной ее потери, что грозит серьезным ДТП.

Также нужно крайне внимательно отнестись к выходу из строя генератора, аккумулятора и питающих проводов, потере топлива, проблемам с трансмиссией.

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Источник: Газета.ru