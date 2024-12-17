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Эти автомобили с пробегом заметнее всего подорожали и подешевели в России

В России кроссовер Geely Atlas Pro подешевел на 3,8% в ноябре на вторичке

В РФ в ноябре текущего года средняя цена б/у машины не старше 15 лет составила 2 млн рублей, просев на 12% относительно начала года.

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По данным экспертов «Авто.ру Оценка», в ноябре на вторичке больше всего подорожали такие модели, как Lada 2115 (+4,2%; 251 тыс. рублей) и Geely Emgrand EC7 (+3,8%; 501 тыс. рублей).

Также вырос в цене Opel Insignia первого поколения (+3%; 1,03 млн рублей). Заметнее всего подешевел кроссовер Geely Atlas Pro (-3,8%; 2,3 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 20
17.12.2024 
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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