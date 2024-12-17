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Из базы ГИБДД уберут фантомные камеры

МВД: из базы ГИБДД удалят данные о 20 тысячах несуществующих дорожных камер

МВД России очистит базу ГИБДД, в которой некорректно отображается число установленных на российских дорогах камер, ответили в ведомстве на запрос Национального автомобильного союза (НАС). Уточняется, что такие работы уже ведутся.

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Актуальные данные содержатся в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России».

По информации НАС, в базе ГИБДД значится 50 тыс. мест установки камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом МВД по итогам первого квартала текущего года отчиталось, что в РФ работает 29,8 тыс. комплексов.

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По данным НАС, не менее 20,4 тыс. мест установки камер указаны в базе ГИБДД ошибочно. Это порождает «эффект кенгуру»: водители, видя в навигаторе камеру, которой, по факту, нет, замедляются, а затем сильно разгоняются. Это повышает аварийность, считают в НАС.

В связи с этим организация попросила МВД уточнить места реального расположения камер и затем почистить базу.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
17.12.2024 
Фото:Depositphotos
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