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Большая история малого класса — забирайте в коллекцию

Вышла новая книга о дореволюционных и советских автомобилях

Вышла вторая книга «Полной истории автомобилей России и СССР», начатой известными журналистами Сергеем Канунниковым и Максимом Шелепенковым два года назад.

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Первая книга, появившаяся в 2022 году, посвящена мотоколяскам и автомобилям особо малого класса. Вторая – рассказ об автомобилях особого малого класса. В книгу вошли даже автомобили, созданные до 1917 года и попадающие по современной классификации в эту категорию.

Но основная часть книги посвящена полной истории автомобилей Москвич и ИЖ с задним приводом – от Москвича-402 до ИЖ-2126, включающая все модели и модификации, опытные образцы и редкие версии.

Помимо этого в книге рассказывается обо всех автомобилях, созданных на агрегатах Москвичей вплоть до первого десятилетия ХХI века: опытных, малотиражных, гоночных. Приведены подробные характеристики большинства моделей.

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В книге 592 страницы и огромное количество черно-белых и цветных фотографий, многие из которых опубликованы впервые.

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Количество просмотров 64
17.12.2024 
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