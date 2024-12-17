Любителям высоких скоростей понравится: представлен 750-сильный автомобиль
Тюнинговое ателье Brabus представило версию Mercedes-AMG GT 63 Coupe мощностью 750 л.с.
Экстерьер автомобиля значительно изменился: передний спойлер, доработанная решетка радиатора и углепластиковые декоративные элементы на боковых жабрах сделали облик GT 63 еще более брутальным. Сзади установлен фиксированный спойлер, массивный диффузор и накладки для четырех выхлопных патрубков. Кованые 21-дюймовые диски спереди и 22-дюймовые сзади вместе с заниженной подвеской выгодно подчеркивают спортивный стиль.
Под капотом Mercedes-AMG GT 63 Coupe специалисты Brabus установили двигатель V8 объемом 4,0 л, благодаря мощности в 750 «лошадей» автомобиль разгоняется до «сотни» всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч.
Для менее экстремальных водителей предлагается версия с двигателем мощностью 650 л.с. Эксклюзивный интерьер салона отличают премиальные материалы с индивидуальными элементами отделки. 750-сильная версия выводит Mercedes-AMG GT 63 Coupe на новый уровень совершенства.
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Источник: hypebeast.com