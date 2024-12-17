Популярный китайский бренд убрал три модели с российского рынка

Марка Changan сократила модельный ряд в России

На официальном сайте Changan из модельного ряда пропали кроссоверы CS75 Plus второго поколения, CS85 Coupe и CS95, а паркетник Changan CS55 Plus переименовали в Uni-S (он вошел в линейку Uni).

В ноябре текущего года на рынок РФ вышел новый CS75 Plus, а старую модель вывели из гаммы. У рестайлингового авто два мотора на выбор, 188-сильный объемом 1,5 литра и 2-литровый, мощностью 233 л. с. Оба они сочетаются с 8-ступенчатой АКП.

Под капотом у кросс-купе CS85 Coupe был 2-литровый мотор на 224 л. с. и 8-ступенчатая АКП. Прямой замены для этой модели не представлено.

Кроссовер CS95 заменили на рестайлинговую версию.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Китайские автомобили»