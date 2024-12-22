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Шокирующий сдвиг в автопроме: Nissan и Honda собираются объединиться

Nissan и Honda начали переговоры о слиянии, чтобы сократить расходы и выжить

Сообщается, что Honda и Nissan начали переговоры о слиянии, что может изменить японскую автомобильную промышленность. Два бренда планируют объединиться в рамках одной холдинговой компании, к которой также может присоединиться Mitsubishi.

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Источники предполагают, что сделка может быть завершена уже в следующем месяце, стороны находятся в ожидании переговоров.

Ранее в этом месяце в японских СМИ появились сообщения о том, что Honda рассматривает возможность приобретения доли в Nissan.

Однако автопроизводители не подтвердили и не опровергли эту информацию, опубликовав заявления о том, что их ранее объявленное партнерство означает, что они «изучают различные возможности для будущего сотрудничества, используя сильные стороны друг друга». В компаниях продолжили говорить, что акционеры будут проинформированы о любых обновлениях.

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Хотя только время покажет, что произойдет, если это сработает. Такое слияние может стать крупнейшим после Stellantis.

Если предположить, что слияние произойдет, новая «компания» может состоять из Acura и Honda, а также Nissan, Infiniti и Mitsubishi. Было бы также интересно посмотреть, как в это впишется альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, но на данный момент все это лишь догадки.

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Объединив ресурсы, Honda и Nissan могут ускорить свой переход к электрической мобильности, что включает разработку технологий аккумуляторов и решений для зарядки.

Сегодня Nissan испытывает трудности на нескольких рынках. Как мы уже сообщали, продажи Nissan в США за последнее десятилетие упали на 26,3%, а продажи Infiniti упали почти на 45%. Компания также испытывает трудности в Китае, что, впрочем, является общей темой для многих иностранных брендов.

Аналитики отрасли прогнозируют, что автомобильный сектор продолжит консолидироваться.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:ProCar
Количество просмотров 9
22.12.2024 
Фото:ProCar
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