Lada Vesta получит новую механическую коробку

Глава АВТОВАЗа Соколов анонсировал выход Lada Vesta с 6-ступенчатой МКП

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о перспективах развития семейства Lada Vesta, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Он пояснил, что зимой автомобиль получит 6-ступенчатую МКП. Также на модели восстановят автоматический климат-контроль.

Возможность появления Vesta с новой МКП до конца февраля «Российской газете» подтвердил собственный источник на АВТОВАЗе. Сроки по внедрению климат-контроля пока не определены.

В семейство Lada Vesta входят седан и универсал, а также их кросс-версии. Стоимость автомобилей составляет от 1 525 000 до 2 191 000 рублей. Для машин линейки доступны два силовых агрегата: двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или вариатором, мотор 1.8 Evo на 122 силы с вариатором.

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Источник: «Российская газета»