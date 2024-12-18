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Lada Vesta получит новую механическую коробку

Глава АВТОВАЗа Соколов анонсировал выход Lada Vesta с 6-ступенчатой МКП

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о перспективах развития семейства Lada Vesta, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Он пояснил, что зимой автомобиль получит 6-ступенчатую МКП. Также на модели восстановят автоматический климат-контроль.

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Возможность появления Vesta с новой МКП до конца февраля «Российской газете» подтвердил собственный источник на АВТОВАЗе. Сроки по внедрению климат-контроля пока не определены.

В семейство Lada Vesta входят седан и универсал, а также их кросс-версии. Стоимость автомобилей составляет от 1 525 000 до 2 191 000 рублей. Для машин линейки доступны два силовых агрегата: двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или вариатором, мотор 1.8 Evo на 122 силы с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 11
18.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-60