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УАЗы будут выпускать на Кубе

Выпуск автомобилей УАЗ на Кубе планируется начать в феврале 2025 года

Выпуск машин марки УАЗ на Кубе должен начаться в феврале 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник на Ульяновском автозаводе. Уточняется, что сейчас кубинская сторона готовит сборочную площадку.

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Первая партия сборочного оборудования уже находится в цеху, в январе его установят. Также в этом месяце доставят первые сборочные машинокомплекты. Источник пояснил, что есть уже первые заказы на машины, собранные на Кубе.

Сообщается, что Куба планируется начать выпуск УАЗ Патриот и УАЗ Пикап из российских комплектующих.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
Количество просмотров 14
18.12.2024 
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
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