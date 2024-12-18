УАЗы будут выпускать на Кубе
Выпуск автомобилей УАЗ на Кубе планируется начать в феврале 2025 года
Выпуск машин марки УАЗ на Кубе должен начаться в феврале 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник на Ульяновском автозаводе. Уточняется, что сейчас кубинская сторона готовит сборочную площадку.
Первая партия сборочного оборудования уже находится в цеху, в январе его установят. Также в этом месяце доставят первые сборочные машинокомплекты. Источник пояснил, что есть уже первые заказы на машины, собранные на Кубе.
Сообщается, что Куба планируется начать выпуск УАЗ Патриот и УАЗ Пикап из российских комплектующих.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: «Известия»
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
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18.12.2024
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
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