Сколько прогревать двигатель зимой?

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, как точно определить, что мотор прогрелся

Холодный мотор нельзя нагружать, поскольку это резко снижает его ресурс. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин в своем материале рассказал, как точно определить, что мотор прогрелся, даже если указатель температуры отсутствует. Он отмечает, что на многих автомобилях указателя температуры охлаждающей жидкости нет.

Узнавать о температуре мотора можно, установив бортовой компьютер, но есть и другой способ.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле.

Эксперт отмечает, что повышенные обороты холостого хода указывают, что система управления двигателем готовит обогащенную смесь, активно смывающую масло со стенок цилиндров. А если нагрузить детали мотора при отсутствии на них масляной пленки (достаточно при выезде с парковки преодолеть сугроб), можно получить задиры на рабочих поверхностях.

Также специалист дал совет, как безопасно ускорить прогрев мотора. Так, можно на стоящей машине через несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились примерно до 2000 в минуту.

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