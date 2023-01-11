Холодный двигатель нельзя нагружать — это резко снижает его ресурс. А точно определить, что мотор прогрелся, можно — даже если на автомобиле нет указателя температуры.

Нет прибора — нет информации

Материалы по теме А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

На многих автомобилях отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости. Примеры — Kia Rio прошлого поколения (в недорогих комплектациях), Nissan Note, Chevrolet Aveo и Cobalt.

Правда, у некоторых машин (например, у Rio) есть индикатор непрогретого мотора (пиктограмма синего цвета). Если он погас (это происходит при достижении температуры 50 оС) — двигатель прогрет и готов работать в полную силу.

У некоторых моделей указатель есть — но не стрелочный, а графический. И часто совсем неинформативный. Например, на почти всех моделях Renault-Nissan высвечивается шкала из нескольких прямоугольников (их еще называют «шоколадками»). И какую температуру показывает такая «плитка» — непонятно.

На комбинации приборов Kia Rio отображается температура забортного воздуха, но не двигателя. Видимо, производитель считает эту информацию не столь важной для водителя.

За дополнительную плату

Получать достоверную информацию о температуре мотора можно, установив бортовой компьютер. Он берет данные с диагностического разъема OBD II.

Или подключите к этому же разъему простенький адаптер типа ELM 327, чтобы смотреть температуру с экрана смартфона.

Маршрутный компьютер может показывать температуру не только двигателя, но и коробки передач.

Штатная альтернатива

Материалы по теме Как «прикурить» и не навредить — 6 предостережений водителям

Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра , который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200–1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650–800 в минуту.

Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле. Ведь повышенные обороты холостого хода свидетельствуют о том, что система управления двигателем готовит обогащенную смесь, которая интенсивно смывает масло со стенок цилиндров. А если дать повышенную нагрузку на детали двигателя при отсутствии на них масляной пленки (достаточно при выезде с парковки преодолеть снежный вал, который нагребла снегоуборочная техника) — велик риск получить задиры на рабочих поверхностях.

Как безопасно ускорить прогрев?

Можно на стоящем автомобиле через несколько минут после пуска двигателя плавно нажать педаль газа, чтобы увеличить обороты примерно до 2000 в минуту. Такая работа без нагрузки вреда не нанесет, а прогрев ускорит.

Не только двигатель, но и автоматы и вариаторы нуждаются в прогреве. Имеет смысл включить D или R и удерживать автомобиль тормозами.