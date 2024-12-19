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В России появились любимые россиянами кроссоверы Nissan по приемлемым ценам

В Россию привезли кроссовер Nissan Juke за 3 670 000 рублей

Компактный кроссовер Nissan Juke снова доступен для покупки в России, хотя официальные продажи были приостановлены в 2019 году.

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Nissan Juke
Nissan Juke

На классифайдах можно найти несколько автомобилей, завезенных по параллельному импорту, и цены на них стартуют от 3 670 000 рублей. Продавцы уверяют, что все машины растаможены и готовы к регистрации в России.

Так, в Минске продается новый Nissan Juke 2024 года выпуска. Но местонахождение автомобиля смущать не должно, по словам продавца, он готов помочь с доставкой. Джук уже растаможен, и с ним идет полный комплект документов, необходимых для постановки на учет в России.

Комплектация включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, подогревы сидений и руля, а также камеру заднего вида.

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Аналогичный Juke из Балашихи стоит 3 680 000 рублей. Этот автомобиль был куплен в Германии и имеет более богатую комплектацию, включая автозапуск, мультимедийную систему с Apple CarPlay, подогрев ветрового стекла, а также систему контроля слепых зон.

В Москве продается Nissan Juke 2024 года выпуска за 3 700 000 рублей. У продавца в наличии два автомобиля, доступных для покупки в кредит или лизинг. Эти автомобили также привезены из Европы.

Nissan Juke
Nissan Juke

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Все машины оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 117 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Второе поколение Nissan Juke дебютировало в Европе осенью 2019 года, и с тех пор он значительно увеличился в размерах, став более просторным и аэродинамичным.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
19.12.2024 
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