Стартовало производство седана-аналога Volkswagen — ждем продаж в России?

В Китае встал на конвейер новый седан Jetta VA7 с широким набором опций

Совместное предприятие FAW и Volkswagen начали в Китае сборку модели Jetta VA7, которая по сути является копией Volkswagen Sagitar (в нашей стране известен как VW Jetta). О запуске производства написали китайские СМИ.

Внешне автомобиль идентичен с моделью немецкого бренда, но передняя часть у него собственная – в стиле моделей бренда Jetta. Jetta VA7 получил обширный набор опций в салоне: есть медиасистема с большим экраном, цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком, подогревы передних кресел, сиденье водителя с электрорегулировкой и адаптивный круиз-контроль.

Jetta VA7

С большой долей вероятности новинка появится в России официально, потому что бренд Jetta вышел на рынок летом 2024 года. В линейке бренда пока один седан VA3 и два кроссовера – VS5 и VS7, осенью они пережили рестайлинг.

Изначально автомобили марки создавались для китайского рынка, и поэтому они не адаптированы под российские условия эксплуатации: в «базе» нет даже обогрева боковых зеркал.

Jetta VA7

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Источник: chejiahao.autohome.com.cn