В Совфеде допустили повышение штрафов за ПДД для пополнения казны

В Совфеде обеспокоились, что штрафы за ПДД повысили для пополнения бюджета

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал опасения, что идея увеличить штрафы за нарушения ПДД преследовала цель пополнить казну, а не уменьшить количество аварий.

«Очень хотелось бы надеяться на то, <...> что все-таки мы остаемся на концепции: «не нарушай, иначе придется заплатить». Потому что у меня есть основания полагать, что с учетом изменений, которые были внесены в бюджетное законодательство, Правительство рассчитывает каким-то образом получать денежные средства за это», – сказал Клишас.

Замминистра финансов Алексей Лавров ответил, что в казну будет поступать 25% от штрафов, последствий в виде выпадающих доходов субъектов РФ не предвидится.

До этого ГД увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД. Согласно поправкам, уменьшится также скидка за своевременную оплату штрафов, с 50 до 25%.

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Источник: ТАСС