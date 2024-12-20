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В Совфеде допустили повышение штрафов за ПДД для пополнения казны

В Совфеде обеспокоились, что штрафы за ПДД повысили для пополнения бюджета

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал опасения, что идея увеличить штрафы за нарушения ПДД преследовала цель пополнить казну, а не уменьшить количество аварий.

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«Очень хотелось бы надеяться на то, <...> что все-таки мы остаемся на концепции: «не нарушай, иначе придется заплатить». Потому что у меня есть основания полагать, что с учетом изменений, которые были внесены в бюджетное законодательство, Правительство рассчитывает каким-то образом получать денежные средства за это», – сказал Клишас.

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Замминистра финансов Алексей Лавров ответил, что в казну будет поступать 25% от штрафов, последствий в виде выпадающих доходов субъектов РФ не предвидится.

До этого ГД увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД. Согласно поправкам, уменьшится также скидка за своевременную оплату штрафов, с 50 до 25%.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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