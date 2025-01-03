Убийца попался благодаря снимку на Google Street View

Камера Google Street View случайно поймала убийцу, загружающего тело в машину

Полиция испанской провинции Сория использовала изображение с Google Street View, чтобы раскрыть дело об убийстве.

На фотографии, сделанной в маленькой деревне Тахуэко, запечатлен мужчина, наклонившийся над багажником автомобиля Rover, куда он загружает объемный белый мешок подозрительной формы, что стало ключевой уликой в расследовании исчезновения человека.

Дело касалось пропажи кубинского гражданина, пропавшего в ноябре прошлого года. Родственники заявили, что получили текстовые сообщения, в которых говорилось, что он нашел нового партнера и собирается покинуть район. Но сообщения были слишком не характерными, и родные стали подозревать, что писал их не он. Это побудило их обратиться в полицию.

Два человека, женщина, которая была партнером пропавшего, и ее сообщник мужчина были арестованы в ноябре по подозрению в убийстве и расчленении тела. Полиция также обнаружила останки, включая сильно разложившийся торс, захороненные на кладбище в Сории, которые, возможно, принадлежат пропавшему человеку.

Важную роль в расследовании сыграл автомобиль, оснащенный Google Street View, на камеру которого было заснято транспортное средство, которое было использовано в преступлении.

Полицейские подчеркнули важность современных технологий в расследованиях, отметив, что эти кадры стали неоценимой уликой в поисках преступника и доказательстве совершенного преступления.

Справка

Google Street View (с англ. — «Просмотр улиц») — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира. Работа сервиса Google Street View основана на технологии 3D-сканирования. Пятнадцать камер снимают всё происходящее на улицах, а три лазерных сканера помогают составлять трёхмерные модели объектов. Кроме обычных автомобилей, для съёмок используют и другие транспортные средства: снегоходы, велотрайки и т.д.



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Источник: Sky news