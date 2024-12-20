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Продажи подержанных машин обвалились в России

«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом в РФ снизились на 13%

В ноябре текущего года россияне приобрели 524,5 тыс. подержанных легковушек. Это на 13,4% меньше, чем в октябре, но на 14,5% больше относительно ноября 2023 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».

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Что касается конкретных марок, то лидирует Lada. В ноябре купили 135,9 тыс. подержанных машин этой марки. Далее следуют Toyota (52,3 тыс. ед.), Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,8 тыс. ед. соответственно), а также Nissan (23,5 тыс. шт.). Также в топ-10 вошли бренды Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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