Известна дата старта продаж кроссовера Москвич 8

Российская газета: 7-местный кроссовер Москвич 8 выйдет на рынок в 2025 году

Официальные продажи третьей модели московского завода, 7-местного семейного кроссовера Москвич 8, будут запущены в феврале 2025 года, пишет источник со ссылкой на пресс-службу предприятия. Напомним, ранее Москвич собирался запустить новую модель в продажу до конца 2024 года, перенос сроков на заводе не комментируют.

Москвич 8 – это переименованный китайский Sehol X8 Plus российской сборки. Длина машины с трехрядным салоном составляет 4824 мм, колесная база – 2830 мм; это примерно габариты VW Touareg. Под капотом – турбированный бензиновый движок 1.5 с отдачей 174 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом, который передает момент исключительно на передние колеса.

При своих крупных габаритах «восьмерка» должна привлечь низкой ценой: прогнозируемый диапазон – 2,8-3 млн рублей. За эти деньги в России продаются Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max, но они не столь крупные, и ни у одного из них нет семиместного салона. По этому параметру в конкуренты Москвичу прочат недавнего дебютанта Xcite X-Cross 8 (цена в базе – почти 3 млн рублей) и более статусный (и дорогой) обновленный Geely Okavango.

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Источник: Российская газета