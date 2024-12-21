На базе УАЗа Профи: спасатели получили мобильные комплексы разведки

«Ростех» оснастил МЧС России автомобилями разведки и управления

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех поставил МЧС России мобильные комплексы для проведения разведки в зонах чрезвычайных ситуаций и организации работы оперативных штабов в полевых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Автомобили оснащены передовыми техническими средствами для сбора, обработки и передачи информации о ЧС, а также для эффективной координации действий спасателей.

Мобильный комплекс разведки на базе УАЗ Профи

«Мобильный комплекс экстренного реагирования выполнен на транспортной базе внедорожника УАЗ Профи с расширенными габаритами и обладает высокой проходимостью. Это дает возможность подразделениям МЧС проводить разведку непосредственно в зоне ЧС. Машина оснащена аппаратурой связи, устройствами для подключения к сети Интернет с применением криптографической защиты информации, а также автономной системой жизнеобеспечения», – уточнили в пресс-службе.

Автомобиль оперативного управления выполнен на шасси УАЗ. В нем есть все условия для размещения и автономной работы специалистов оперштаба. Есть система связи и передачи данных, включая видеоконференцсвязь. Мобильный пункт функционирует за счет собственной электрогенераторной установки с резервным источником питания.

Обе машины разработаны специалистами Рязанского радиозавода концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Техника оснащена оборудованием для передачи данных по ведомственной цифровой сети связи МЧС России, а также радиостанциями стандарта DMR разработки концерна «Созвездие».

По словам генерального директора Рязанского радиозавода Александра Крутова, предприятие уже поставляет для МЧС мобильные узлы связи, комплексы информирования и оповещения населения.

Мобильный комплекс разведки на базе УАЗ Профи

«В прошлом году мы приняли решение расширить продуктовую линейку по этому направлению и в кратчайшие сроки создали два новых автомобиля для ведомства. Изделия успешно прошли ведомственные испытания и были поставлены МЧС России», – подчеркнул глава компании.

Предприятие готово к серийному производству новых изделий и намерено продолжить эффективное взаимодействие с МЧС России, заверил Крутов.

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Источник: rostec.ru