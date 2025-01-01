Как ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой: проверенные способы

Эксперт «За рулем» Ревин назвал 6 приемов, позволяющих быстро прогреть машину

Моторы современных автомобилей прогреваются довольно долго. Это в большей степени касается дизелей, но и бензиновые с турбонаддувом и непосредственным впрыском также греются долго. Как ускорить процесс прогрева мотора, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Так, он отмечает, что температура окружающего воздуха и скорость ветра влияют на скорость прогрева мотора. Эти факторы не в нашей власти. Хотя если известно, как пролегает через двор подземная теплотрасса, то можно припарковать авто над ней. Тогда двигатель прогреется немного быстрее.

Известно, что чем выше обороты, тем быстрее происходит прогрев мотора. Можно немного нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-2500 об/мин, советует эксперт. Также он отмечает, что чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Важно не перегрузить холодный мотор, поскольку холодное масло еще не обеспечивает полноценной смазки, да и тепловые зазоры далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Немного ускорит прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом во время стоянки включение режима «D» коробки передач.

С другими приемами можно ознакомиться в материале эксперта.

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