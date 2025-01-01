Как ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой: проверенные способы

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Эксперт «За рулем» Ревин назвал 6 приемов, позволяющих быстро прогреть машину

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Моторы современных автомобилей прогреваются довольно долго. Это в большей степени касается дизелей, но и бензиновые с турбонаддувом и непосредственным впрыском также греются долго. Как ускорить процесс прогрева мотора, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Так, он отмечает, что температура окружающего воздуха и скорость ветра влияют на скорость прогрева мотора. Эти факторы не в нашей власти. Хотя если известно, как пролегает через двор подземная теплотрасса, то можно припарковать авто над ней. Тогда двигатель прогреется немного быстрее.

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Известно, что чем выше обороты, тем быстрее происходит прогрев мотора. Можно немного нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-2500 об/мин, советует эксперт. Также он отмечает, что чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Важно не перегрузить холодный мотор, поскольку холодное масло еще не обеспечивает полноценной смазки, да и тепловые зазоры далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Немного ускорит прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом во время стоянки включение режима «D» коробки передач.

С другими приемами можно ознакомиться в материале эксперта.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
01.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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