У Москвича появилась специальная версия

На заводе «Москвич» начался выпуск автомобилей на ручном управлении

На автозаводе «Москвич» начали собирать автомобили на ручном управлении. Особую модификацию получил кроссовер Москвич 3.

Эти машины дают возможность управлять автомобилем инвалидам без ног. Управление осуществляется с помощью специальных ручных устройств, заменяющих традиционные педали.

Уточняется, что систему ручного управления устанавливают непосредственно на конвейере. Машины уже прошли сертификацию, их серийное производство начнется в I квартале 2025 года.

Москвич 3

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: Telegram-канал главного редактора «За рулем» Максима Кадкова