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У Москвича появилась специальная версия

На заводе «Москвич» начался выпуск автомобилей на ручном управлении

На автозаводе «Москвич» начали собирать автомобили на ручном управлении. Особую модификацию получил кроссовер Москвич 3.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Эти машины дают возможность управлять автомобилем инвалидам без ног. Управление осуществляется с помощью специальных ручных устройств, заменяющих традиционные педали.

Уточняется, что систему ручного управления устанавливают непосредственно на конвейере. Машины уже прошли сертификацию, их серийное производство начнется в I квартале 2025 года.

Москвич 3
Москвич 3

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал главного редактора «За рулем» Максима Кадкова

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Ушакова Ирина
Фото:Максим Кадаков / «За рулем» | Москвич
Количество просмотров 15
23.12.2024 
Фото:Максим Кадаков / «За рулем» | Москвич
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