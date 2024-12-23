Не разорит: раскрыта стоимость владения популярным «китайцем»
Стоимость владения седаном Geely Emgrand обойдется в 1,08 млн рублей за пять лет. Уточняется, что при расчетах учитывалось, что пробег за это время составит 100 тысяч км, а регионами эксплуатации будут Москва и Подмосковье.
На бензин уйдет около 42% от этой суммы (454 тыс. рублей). Еще 290 тыс. рублей (27%) владельцу придется потратить на прохождение регламентного ТО. 203 тыс. рублей будет стоить страхование каско, еще 86 тыс. рублей потребуется на ОСАГО. На зимние шины и транспортный налог придется потратить 34 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.
Новый Geely Emgrand, в зависимости от комплектации, стоит от 2,18-2,39 млн рублей.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Источник: «Автостат»