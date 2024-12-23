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Не разорит: раскрыта стоимость владения популярным «китайцем»

«Автостат»: на содержание Geely Emgrand уйдет 1,1 млн рублей за пять лет

Стоимость владения седаном Geely Emgrand обойдется в 1,08 млн рублей за пять лет. Уточняется, что при расчетах учитывалось, что пробег за это время составит 100 тысяч км, а регионами эксплуатации будут Москва и Подмосковье.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Geely Emgrand
Geely Emgrand

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На бензин уйдет около 42% от этой суммы (454 тыс. рублей). Еще 290 тыс. рублей (27%) владельцу придется потратить на прохождение регламентного ТО. 203 тыс. рублей будет стоить страхование каско, еще 86 тыс. рублей потребуется на ОСАГО. На зимние шины и транспортный налог придется потратить 34 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Новый Geely Emgrand, в зависимости от комплектации, стоит от 2,18-2,39 млн рублей.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 11
23.12.2024 
Фото:Geely
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