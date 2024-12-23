Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс

Volkswagen сократит более 35 тыс. сотрудников и перенесет производство в Мексику

Руководство немецкого концерна Volkswagen заключило новое соглашение с профсоюзом IG Metall и советом рабочих. Согласно планам, автопроизводитель уволит более 35 тысяч человек, снизит объемы производства на заводах в Германии до 734 тыс. машин в год к концу десятилетия. Эти меры позволят сэкономить более 15 млрд евро в год и обеспечить инвестиции в новые продукты.

Только на сокращении рабочей силы концерн Volkswagen сэкономит 1,5 млрд евро в год, соглашение гарантирует трудящимся финансовую стабильность до 2030 года. С учетом сокращения производства и расходов на разработку предприятие сэкономит свыше 4 млрд евро.

На головном заводе VW в Вольфсбурге будут производить родственные электрокары Volkswagen ID.3 и Cupra Born, а также полностью электрический Golf и одну модель на новой платформе SSP. При этом сборку топливных Golf в 2027 году перенесут в Мексику. Инженерный центр в ФРГ реорганизуют, а штат – примерно 4 тыс. человек – сократят.

Завод в немецком Эмдене продолжит выпуск электрических седана и универсала VW ID.7, также планируется рестайлинг этих моделей. В Цвиккау будут собирать электрокроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback.

Кабриолет VW T-Roc Cabrio – в Оснабрюке до середины 2027 года, затем этой площадке найдут другое применение. Знаменитая Стеклянная мануфактура в Дрездене прекратит выпуск автомобилей уже в конце 2025 года, и пока ее судьба не определена: Volkswagen допускает передачу мощностей другому производителю.

Главный завод подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen в Ганновере продолжит производить модели ID. Buzz и Multivan, но планируется сокращение производственных затрат. Подразделение Volkswagen Group Components сохранит заводы в Касселе, Брауншвейге, Зальцгиттере, Ганновере, Вольфсбурге и Хемнице. На этих площадках введут новые, более гибкие схемы работы с целью экономии на рабочей силе порядка 500 млн евро в год.

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Источник: carscoops.com