Эти советы помогут вам завести автомобиль морозным утром без проблем

Эксперт Юлия Трушкова перечислила три способа облегчить запуск двигателя в мороз

Зима – суровое испытание для любого автомобиля. Морозные температуры способны вывести из строя ключевые элементы системы – от аккумулятора до двигателя. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова подчеркивает особую уязвимость нескольких узлов автомобиля в условиях низких температур. Давайте разберем, как помочь вашему автомобилю с честью выдержать зимние испытания.

Аккумуляторная батарея – самое слабое звено в зимний период. Низкие температуры снижают емкость батареи, ухудшая пусковые свойства. Если аккумулятор разряжен частично, ситуация поправима. Юлия Трушкова рекомендует в этом случае запускать двигатель исключительно ключом зажигания, без использования системы автозапуска. Это позволит контролировать время работы стартера, избегая чрезмерной нагрузки на уже ослабленную батарею. Проблема полностью разряженного аккумулятора требует более серьезного вмешательства – зарядки или, возможно, замены.

Идеальный способ защитить автомобиль от морозов – теплый гараж. Однако, эта возможность доступна далеко не всем. В таком случае на помощь приходят альтернативные решения. Одним из них является специальное автомобильное одеяло. Это не просто кусок ткани, а изделие из специальных материалов, устойчивых к возгоранию. Одеяло надевается на капот и помогает сохранить тепло под ним, облегчая запуск двигателя в мороз.

Еще более эффективным решением является установка предпускового подогревателя. Он позволяет прогреть двигатель до оптимальной температуры еще до запуска, исключая стресс для всех систем автомобиля, вызванный «холодным стартом».

Место парковки также играет важную роль в зимней эксплуатации автомобиля. Избегайте парковки на возвышенностях, где под машиной может скапливаться влага, способствующая замерзанию и повреждению различных элементов. Кроме того, стоит держаться подальше от мест, где работает снегоуборочная техника, поскольку летящий снег и лед могут повредить лакокрасочное покрытие или стекла.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Российская газета