На трассе столкнулись школьный автобус и бензовоз: подробноси трагедии
Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии
В Балтачевском районе неподалеку от деревни Ташлы-Елга произошло столкновение школьного автобуса и бензовоза. Уточняется, что в автобусе находилось 17 детей и двое взрослых. Пятеро школьников доставлены в больницу, их осматривают врачи.
Взрослые госпитализированы. Водитель бензовоза не пострадал. Остальных учащихся домой увезли родители.
Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото:МВД Медиа
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23.12.2024
Фото:МВД Медиа
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