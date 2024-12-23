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На трассе столкнулись школьный автобус и бензовоз: подробноси трагедии

Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии

В Балтачевском районе неподалеку от деревни Ташлы-Елга произошло столкновение школьного автобуса и бензовоза. Уточняется, что в автобусе находилось 17 детей и двое взрослых. Пятеро школьников доставлены в больницу, их осматривают врачи.

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Взрослые госпитализированы. Водитель бензовоза не пострадал. Остальных учащихся домой увезли родители.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 6
23.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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