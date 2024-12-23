Под Курском ребенок погиб в ДТП

В Курской области в аварии погибла семилетняя девочка

Уточняется, что ДТП произошло в 11:20 в селе Шевелево. Ford под управлением 40-летней женщины вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, рассказали в УМВД по Курской области.

Семилетняя пассажирка иномарки скончалась на месте.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УМВД по Курской области