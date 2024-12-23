Под Курском ребенок погиб в ДТП
В Курской области в аварии погибла семилетняя девочка
Уточняется, что ДТП произошло в 11:20 в селе Шевелево. Ford под управлением 40-летней женщины вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, рассказали в УМВД по Курской области.
Семилетняя пассажирка иномарки скончалась на месте.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: УМВД по Курской области
Фото:МВД Медиа
23.12.2024
Фото:МВД Медиа
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