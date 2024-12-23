Россиянам рассказали, почему надо поспешить с покупкой автомобиля

Эксперт Петров призвал россиян поторопиться с заменой автомобилей

Россиянам нужно поторопиться с покупкой машины до конца 2024 года, считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Он отмечает, что конец года – это один из самых выгодных периодов для покупки машины.

Здесь важна совокупность факторов, включающих сезонные поддержки дилеров и цели по выполнению годовых планов, а в текущее время это еще и остатки складов, привезенных по более низкому курсу.

Эксперт прибавил, что очередной рост утильсбора с января еще больше увеличит стоимость автомобиля в будущем году. Почти все бренды сейчас активно борются за покупателя. Одни из самых выгодных предложений сегодня распространяются на BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, Москвич 3, Hongqi HS5 и прочее.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»