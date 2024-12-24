Удивитесь, но россиянам стало проще раскошелиться на Lada Vesta и Hyundai Solaris

Индекс доступности автомобилей: россияне стали легче покупать машины с пробегом

Сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров — Lada Vesta и Hyundai Solaris.

Чем ниже индекс, тем доступнее автомобиль.

С июня по ноябрь 2024 года автомобили стали доступнее для россиян. Индекс для Lada Vesta снизился на 12,9%, с 16,8 до 14,6 медианных зарплат, а для Hyundai Solaris — на 12,3%, с 21,9 до 19,2 зарплат.

Эксперты говорят, что это связано с ростом медианной зарплаты, которая в ноябре 2024 года составила 79 900 рублей — на 13,5% больше, чем в июне.

Одновременно цены на автомобили не увеличились, а даже немного снизились. Средняя цена Lada Vesta в ноябре составила 1 167 502 рубля (на 1,2% ниже, чем в июне), а Hyundai Solaris стоил 1 533 633 рубля (на 0,5% меньше).

Лидерами по доступности Lada Vesta стали Дальневосточный (11,4), Уральский (14,7), Центральный (15,3) и Сибирский (15,5) федеральные округа. Жителям Приволжского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского округов потребуется больше времени, чтобы накопить на такой автомобиль.

Для Hyundai Solaris доступность в регионах распределилась аналогично. Наиболее проще купить этот автомобиль в ДФО (15,3), УФО (18,8), ЦФО (19,1) и СФО (19,4). В ПФО, СЗФО, ЮФО и СКФО покупка будет сложнее.

Эксперт Александр Корнев рассказал, стоит ли спешить с покупкой автомобиля в декабре. Что касается дальнейшего роста цен, то прогнозируемая прибавка на 10-20% для отечественных марок в 2025 году кажется ему реальной.