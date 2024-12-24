Зачем при парковке нужно активировать стояночный тормоз – рассказываем

Автоэксперт Васильев рассказал, какие 6 вредных привычек сокращают ресурс АКП

Бережное отношение к автоматической коробке передач (АКП) продлит ресурс ее службы при условии, что водитель исключит шесть вредных привычек. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя одновременно пользоваться педалями газа и тормоза.

«Часто в попытках слишком активно стартовать водители используют этот режим. Однако это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию, из-за чего начинается ускоренный износ механических деталей с последующим выходом из строя», – объясняет эксперт.

Также не стоит пытаться выезжать на бездорожье или на минимальной скорости забираться на подъем, советует Васильев. Может произойти перегрев сцепления у современных роботов и вариаторов, как следствие – возникнет риск механического разрушения.

Аналогичные проблемы грозят при буксировке тяжелого прицепа или движении на перегруженном автомобиле, особенно если водитель пытается активно ускоряться и тормозить, отмечает Васильев.

«При парковке на уклоне желательно сначала активировать стояночный тормоз и только потом включать режим Parking. Это снимет с коробки ненужную статическую нагрузку», – советует эксперт.

Васильев напоминает о необходимости своевременной замены масла в коробке, жидкость требует замены в среднем один раз в 50 тыс. км пробега, а если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то нужно сократить интервал. Сразу после старта необходимо управлять машиной в щадящем режиме – без резких ускорений и замедлений, особенно в холодное время года. Нужно дать возможность коробке передач прогреться как следует, подытожил Васильев.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: 1prime.ru