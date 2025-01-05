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Иногда они возвращаются: есть человек, который может спасти Stellantis

Экс-президент Renault-Nissan Карлос Гон может вернуться и спасти Stellantis

Автомобильная корпорация Stellantis переживает глубокий кризис. Уже объявлено, что её глава, Карлос Таварес, досрочно покинет свой пост. Однако все еще остается вопрос: кто сможет возглавить этот огромный и неповоротливый механизм и вдохнуть в него новую жизнь?

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По слухам, преемник Тавареса уже давно находится на виду. Хотя его привычка скрываться в тени делает его присутствие незаметным. Речь идет о Карлосе Гоне, который, возможно, станет новым лидером Stellantis. Гон, некогда возглавлявший Nissan, Renault и Mitsubishi, вошел в историю как человек, который сумел вернуть эти бренды к жизни.

Гон сбежал из Японии в ночь на 29 декабря 2019 года, будучи под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях, некоторые из которых еще рассматриваются в суде. Несмотря на это, Гон не был официально осужден, и пока его вина не доказана, он остается невиновным в глазах закона.

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Карлос Гон — признанный гений автомобильной отрасли. Под его руководством Nissan был выведен из финансового кризиса, и компания погасила долг в 20 млрд долларов.

Он стал пионером в области электрификации, когда Nissan Leaf был представлен на два года раньше Tesla Model S, и продал вдвое больше электромобилей, чем Tesla, в 2017 году.

С уходом Гона из Nissan компания начала испытывать проблемы, и ее продажи рухнули. Таким образом, Stellantis, с ее многомиллиардным портфелем брендов, представляет собой отличную платформу для его возвращения.

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Гон имеет огромный опыт работы на рынках Европы, Северной Америки и Азии, что делает его идеальным кандидатом для восстановления корпоративного успеха.

И да, пожалуй, он лучший специалист, который сможет исправить ситуацию в Стеллантисе, в портфеле которой, напомним, 14 автомобильных брендов (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall).

Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 136
05.01.2025 
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