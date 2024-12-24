Этот «китаец» уже обогнал УАЗ по продажам

Автостат Инфо: Great Wall Poer KingKong продается в РФ лучше, чем УАЗ Пикап

Сегмент пикапов на российском авторынке переживает бурный рост – главным образом, благодаря китайским машинам – как «чистокровным», так и обретшим российскую прописку и название. В ноябре первое место по продажам среди новых пикапов занял Great Wall Poer KingKong – 543, что на 193% выше прошлогоднего результата.

Great Wall Poer KingKong

Второе место ноябрьского рейтинга – у JAC T9 Hunter с результатом 476 единиц. И только третье – у модели УАЗ Пикап: ее продажи и в прошлом ноябре были не ахти, а в этом еще сократились на 6% год к году, с 350 до 330 экземпляров.

Great Wall Poer KingKong

Если смотреть на год в целом, то за десять месяцев новичок Great Wall Poer KingKong ушел в безоговорочный отрыв, оставив УАЗу Пикап только второе место: 5511 реализованных машин против лишь 3675 у УАЗа.

Показательно, что в прошлом году на втором месте УАЗ оставил «собрат» КинКонга – Great Wall Poer, который в этом году, ввиду наличия более свежей модели бренда, откатился на девятое место. А в 2024-м тройку лидеров, вслед за Great Wall Poer KingKong и УАЗом Пикап, замыкает Changan Hunter Plus – 2832 машины за январь – ноябрь.

Впрочем, в задний бампер Чангану уже дышит Sollers ST6 – тот самый переименованный JAC T6, который «Соллерс» теперь собирает в Ульяновске и который скоро поделится с УАЗом Пикап своим дизельным движком... Подстегнет ли это продажи отечественной модели? Или Sollers ST6, напротив, будет следующим, кто потеснил УАЗ – несмотря ни на какое «соседство» по «Соллерсу»?

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Источник: Автостат Инфо