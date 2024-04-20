9000 км с очень длинным автомобилем: морозов не боится! Но есть нюансы...

«За рулем» изучил особенности городской эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong

Как парковаться?

Длина пикапа Great Wall Poer KingKong – 5641 мм! Даже Cadillac Escalade последнего поколения короче на 25 см. В небольшой гараж такой не влезет, в тесноте наших дворов кого-нибудь точно заденет. А ведь мне с ним жить!

Но ничего, привык быстро. Углы капота и кузова хорошо видны и чувствуются. В зеркалах нет мертвых зон. Заднему парктронику помогают четыре камеры с традиционно хорошим для китайских машин качеством картинки. Это важная опция именно для пикапа. Пока кузов «голый», ее особо не ценишь. Но многие ставят кунг, и тогда естественная обзорность назад сходит на ноль.

Цветовая гамма радует яркими оттенками – красным или вот таким небесно-голубым. Комплектаций Poer KingKong имеет две – за 2,9 или 3,1 млн рублей (как у нас). За те же деньги вместо дизеля можно взять 190‑сильный бензиновый турбомотор.

Про полный привод

Нынешней снежной зимой приходилось при каждой парковке включать полный привод. Он у Кинг-Конга классический для пикапов part-time – то есть использовать его можно только на скользких покрытиях и на бездорожье.

Поставить машину вдоль бордюра – никаких проблем. А вот заехать в поперечный карман в ограниченном пространстве сложнее: жесткая блокировка «центра» снижает маневренность. Приходится постоянно играть сцеплением: с дозированием тяги есть проблемы.

Со стойкостью диска сцепления, возможно, тоже – он быстро начинает попахивать. Чтобы не напрягать лишний раз ни его, ни себя, придумал простой выход: если вижу, что парковаться будет сложно, включаю не только полный привод, но и сразу понижайку.

Почему кнопки управления полным приводом разместили в блоке, где смешали всё что можно, от климат-контроля до света в кузове и слепого выключателя «аварийки»? Не знаю.

Эргономика приемлемая, хотя высоким водителям захочется немного придвинуть руль к себе – а регулировки по вылету нет. Ход «переключалки» такой размашистый, будто коробка стоит где-то под капотом, а не прямо под ­рычагом.

Что насчет обогревов?

В работу климатики тоже приходится вмешиваться – даже при выставленном режиме Auto сегодня комфортно при 22 «градусах», а завтра – лишь при 24. Виртуальные кнопки включения обогрева передних сидений «зашиты» в мелкие пиктограммы в меню медиасистемы – нужно внимательно смотреть, куда нажимаешь.

Кстати, в описании Конга ничего не говорится о наличии электрического «тэна» в системе отопления. Дилер тоже не смог прояснить этот вопрос. Но, подозреваю, догреватель есть: уж больно хорошо и быстро протапливается кабина в морозы.

Сиденье выглядит незатейливо, однако оно удобное и оснащено электроприводом. Два-три часа езды – не проблема, хотя спина у меня далеко не молодая. Посмотрим, что будет весной-летом, когда пойдут «деревенские» пробеги.

Под подушку и за спинку заднего сидения удается распихать набор автомобилиста, буксирный трос, щетку для снега и кое-какую мелочевку.

Порадовало наличие обогрева руля и лобового стекла (правда, только в зоне покоя дворников). Розеток – как у меня дома: четыре USB-порта, один из которых специально для видеорегистратора, два 12‑вольтовых гнезда спереди и розетка на 220 В сзади. Последняя выдает всего 150 ватт, но в рабочей машине совсем не лишняя.

Как едет?

Я много лет отъездил на редакционном пикапе Mazda BT‑50. После него и других японских моделей, попадавших в разные годы на тесты «За рулем», приятно удивлен плавностью хода. Порожняком KingKong едет, будто обычный рамный внедорожник, а не грузовик с пятилистовыми рессорами сзади. И тишина в салоне похвальная.

Сзади не по-пикаповски просторно, однако в том числе и за это приходится платить огромной длиной машины. Второй фактор – кузов с платформой рекордной длины (1820 мм).

Серьезно его пока не нагружал – но проверю, как держат полтонны-тонну задняя подвеска и тормоза. Надеюсь, что не зря терплю неудобства с заявленной полной массой 3065 кг, из-за которой есть риск налететь на штраф при езде в левом ряду на многополосных дорогах.

Что не понравилось?

Не понравился свет фар. Даже на недорогих машинах последних лет сплошь стоят светодиоды, и на их фоне галогенки пикапа разочаровали. Также не совсем понятно, почему на них образуется наледь. Хотя, казалось бы, фары с лампами накаливания самые горячие, всё должно таять.

В гиблые места соваться пока нужды не было. А ради эксперимента не тянет: смущает отсутствие ручного управления блокировкой заднего дифференциала (стоит «самоблок») и буксировочной проушины сзади. Случись что, трос придется цеплять за серьгу рессоры с риском повредить красивый пластиковый бампер.

Какой расход?

Дизель мощностью 150 сил не жаден до топлива. Холодной и снежной зимой у меня выходило 8 л/100 км по трассе и в пределах 11 л/100 км в городе. Считаю, хороший результат.

Буксирная проушина только спереди.

Что в итоге?

Совсем уж беспроблемными эти несколько тысяч километров не были.

С самого начала пикап ежедневно прожигал сажевый фильтр. Это ненормально даже в городском цикле, а я езжу преимущественно по шоссе. Сейчас процесс происходит реже, примерно каждые 500 км. Что, впрочем, тоже слишком часто. Вероятно, какой-то глюк программного обеспечения.

Вторая проблема: двигатель иногда не раскручивается выше 2000 об/мин. Происходит это внезапно и без оповещений, лечится перезапуском мотора. Тоже очень похоже на ошибку в прошивке. Скоро поеду к дилеру на плановое ТО, заодно попрошу обновить электронные «мозги».

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Главный совет: перед покупкой подумайте, где вы станете парковать Кинг-Конга. Ему нужно не просто гарантированное парковочное место, но еще и немалых размеров. А вот о подготовке к российской зиме можете не переживать – Great Wall показал, что морозов не боится.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л.с.), М6

Изготовитель – Great Wall Motor, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

Пробег на момент отчета – 9000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5000–9000 км)*

Расходы на содержание (5000–9000 км)* - 26 526 ₽

Из них на дизтопливо (средний расход 9,5 л/100 км) - 26 526 ₽

Стоимость 1 км пробега - 6,6 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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