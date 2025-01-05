Этот индикатор желтого цвета на панели приборов предупредит о поломке двигателя
Все символы на приборной панели имеют разную цветовую маркировку. Зеленый или синий цвет индикаторов уведомляют о работающей системе. Например, что включен ближний (индикатор зеленый) или дальний (синий) свет. Желтый или оранжевый цвета сигнализируют о неисправности или необходимости обслуживания. Они указывают, что через какое-то время нужно заняться устранением неполадки.
Предупреждающие индикаторы желтого цвета
В большинстве случаев такие значки разрешают использование автомобиля, но при этом указывают на необходимость проявлять максимальную осторожность при его эксплуатации.
1. Лампочка с восклицательным знаком – перегорела одна из ламп внешней светотехники.
2. Изображение двигателя и/или надпись CHECK (CHECK ENGINE) – есть проблемы с двигателем, нужна диагностика.
3. Изображение двигателя со стрелкой вниз – мощность мотора снижена.
4. Изображение бачка или канистры с вентилятором – низкий уровень охлаждающей жидкости.
5. Человечек с ремнем безопасности и/или надпись SIDE AIRBAG OFF — отключена или не работает подушка безопасности у пассажира рядом с водителем.
6. Надпись RSCA OFF – отключены или не работают боковые подушки безопасности.
7. Изображение шины с восклицательным знаком – снижено давление в шине (падение менее чем на 25% от номинального). В случае с бо́льшим падением значок станет красным.
8. Иконка «скользящего» автомобиля и/или надпись VDC OFF, DSC OFF, VCS OFF – отключена система электронной стабилизации.
9. Иконка «скользящего» автомобиля и надпись ABS или эта же надпись в круге со скобками – проблемы с антиблокировочной системой тормозов.
10. Треугольник с восклицательным знаком – прочие проблемы с системами автомобиля.
11. Желтая ось автомобиля и рычаги – проблемы с трансмиссией.
12. Кружок с ботинком и скобками вокруг – напоминание о необходимости нажать педаль тормоза при переводе АКП в режимы R или D.
13. Кружок с восклицательным знаком и скобками – проблемы с системой распределения тормозных усилий.
14. Кружок с молнией и скобками вокруг– проблемы с электронным стояночным тормозом.
15. Иконка с четырьмя колесами и/или надпись 4×2 – включен привод на одну ось в полноприводном автомобиле.
16. Иконка с четырьмя колесами и/или надпись 4×4 AUTO – автоматическое подключение полного привода.
17. Надпись 4×4 LOW или 4LO – включен понижающий ряд в трансмиссии.
18. Надпись 4×4 HIGH или 4HI – включен повышающий ряд в трансмиссии.
19. Надпись AWD LOCK или LOCK – включена блокировка дифференциала.
20. Изображение зарядной колонки и провода с вилкой – разряжена батарея электрокара или гибрида.
21. Рисунок заправочной колонки – низкий уровень топлива.
22. Надпись GAS – низкий уровень газа в авто с газовым топливом.
23. Лобовое стекло с фонтаном, нарисованным пунктирными линиями, — низкий уровень стеклоомывающей жидкости.
Уточняем: все эти индикаторы горят желтым цветом.
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Источник: auto.ru