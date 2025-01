Этот индикатор желтого цвета на панели приборов предупредит о поломке двигателя

Стало известно, какие значки на приборной панели означают поломку мотора или АКП

Все символы на приборной панели имеют разную цветовую маркировку. Зеленый или синий цвет индикаторов уведомляют о работающей системе. Например, что включен ближний (индикатор зеленый) или дальний (синий) свет. Желтый или оранжевый цвета сигнализируют о неисправности или необходимости обслуживания. Они указывают, что через какое-то время нужно заняться устранением неполадки.

Предупреждающие индикаторы желтого цвета

В большинстве случаев такие значки разрешают использование автомобиля, но при этом указывают на необходимость проявлять максимальную осторожность при его эксплуатации.

1. Лампочка с восклицательным знаком – перегорела одна из ламп внешней светотехники.

2. Изображение двигателя и/или надпись CHECK (CHECK ENGINE) – есть проблемы с двигателем, нужна диагностика.

3. Изображение двигателя со стрелкой вниз – мощность мотора снижена.

4. Изображение бачка или канистры с вентилятором – низкий уровень охлаждающей жидкости.

5. Человечек с ремнем безопасности и/или надпись SIDE AIRBAG OFF — отключена или не работает подушка безопасности у пассажира рядом с водителем.

6. Надпись RSCA OFF – отключены или не работают боковые подушки безопасности.

7. Изображение шины с восклицательным знаком – снижено давление в шине (падение менее чем на 25% от номинального). В случае с бо́льшим падением значок станет красным.

8. Иконка «скользящего» автомобиля и/или надпись VDC OFF, DSC OFF, VCS OFF – отключена система электронной стабилизации.

9. Иконка «скользящего» автомобиля и надпись ABS или эта же надпись в круге со скобками – проблемы с антиблокировочной системой тормозов.

10. Треугольник с восклицательным знаком – прочие проблемы с системами автомобиля.

11. Желтая ось автомобиля и рычаги – проблемы с трансмиссией.

12. Кружок с ботинком и скобками вокруг – напоминание о необходимости нажать педаль тормоза при переводе АКП в режимы R или D.

13. Кружок с восклицательным знаком и скобками – проблемы с системой распределения тормозных усилий.

14. Кружок с молнией и скобками вокруг– проблемы с электронным стояночным тормозом.

15. Иконка с четырьмя колесами и/или надпись 4×2 – включен привод на одну ось в полноприводном автомобиле.

16. Иконка с четырьмя колесами и/или надпись 4×4 AUTO – автоматическое подключение полного привода.

17. Надпись 4×4 LOW или 4LO – включен понижающий ряд в трансмиссии.

18. Надпись 4×4 HIGH или 4HI – включен повышающий ряд в трансмиссии.

19. Надпись AWD LOCK или LOCK – включена блокировка дифференциала.

20. Изображение зарядной колонки и провода с вилкой – разряжена батарея электрокара или гибрида.

21. Рисунок заправочной колонки – низкий уровень топлива.

22. Надпись GAS – низкий уровень газа в авто с газовым топливом.

23. Лобовое стекло с фонтаном, нарисованным пунктирными линиями, — низкий уровень стеклоомывающей жидкости.

Уточняем: все эти индикаторы горят желтым цветом.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: auto.ru