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Стало известно, как будет выглядеть новый Kia Seltos

Появилось первое изображение второго поколения кроссовера Kia Seltos

Появились первые изображения второго поколения Kia Seltos. Ожидаемая гибридная версия модели станет частью стратегии Kia по электрификации автомобилей.

Новый Kia Seltos - рендер на основе шпионских фото
Новый Kia Seltos - рендер на основе шпионских фото
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Эта стратегия включает внедрение гибридных и электрических автомобилей во все пять типов внедорожников и автомобилей для активного отдыха (RV), продаваемых в Корее. Планируется, что гибридная версия Seltos поможет решить проблему стагнации спроса на электромобили и одновременно удовлетворит растущий интерес к гибридам.

Новый Kia Seltos - шпионские фото
Новый Kia Seltos - шпионские фото

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Массовое производство нового Seltos начнется в августе следующего года на заводе Kia в Кванджу. Гибридная версия получит силовой агрегат, сочетающий бензиновый двигатель и электродвигатель. Ранее, с момента появления Seltos в 2019 году, были доступны только бензиновые и дизельные версии, но в последние годы в основном продавались бензиновые машины из-за падения спроса на дизельные.

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Гибридная модель будет оснащена 1,6-литровым мотором и мощностью 141 л.с. и электродвигателем — такой же системой, как у Hyundai Kona Hybrid или Kia Niro. Также для Seltos Hybrid разрабатывается специальная электронная система полного привода (E-AWD), которая будет особенно востребована на европейском рынке, где полноприводные автомобили пользуются большим спросом.

Модель Seltos пользуется большой популярностью в Корее, где с 2020 года она стабильно занимает первое место по продажам среди компактных кроссоверов. В России модель также хорошо продавалась.

Выход гибридной версии Seltos станет важным шагом Kia в процессе электрификации своей линейки автомобилей.

Источник: KCB

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5618
06.01.2025 
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