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Внедорожники УАЗ будут выпускать в Америке

Известия: выпуск внедорожников УАЗ на Кубе стартует в феврале 2025 года

Выбор Кубы в качестве места для сборки автомобилей УАЗ обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, это стремление расширить присутствие на международных рынках, особенно в Латинской Америке, где спрос на внедорожники, способные справляться с трудными дорожными условиями, стабильно растет.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
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Во-вторых, Куба имеет определенные преимущества в виде низких затрат на рабочую силу и возможности использования местных ресурсов.

Согласно информации, предоставленной источниками на самом УАЗе, первая партия сборочного оборудования уже доставлена на кубинский завод. В январе 2025 года планируется его монтаж, а в феврале – запуск производства. Это означает, что в ближайшие месяцы кубинские рабочие начнут собирать автомобили из российских машинокомплектов, что позволит значительно ускорить процесс выхода на рынок и удовлетворить растущий спрос.

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Отечественные машины будут собираться в непосредственной близости от США, всего в 365 км от Майами.

На кубинском заводе будут собираться две ключевые модели — УАЗ Патриот и УАЗ Профи.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
Количество просмотров 25792
03.01.2025 
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
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