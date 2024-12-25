За руль нельзя! Перечислены неисправности, запрещающие управление автомобилем

Эксперт Козловский назвал 5 неисправностей в авто, грозящих фатальным исходом

Безопасность автовладельца, его пассажиров и всех, кто находится рядом во время движения автомобиля, во многом зависит от правильных действий водителя. При этом он должен знать, что при наличии некоторых неисправностей в машине управление ею категорически запрещено. Об этом рассказал руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский.

Он подчеркнул, что критичные поломки, требующие немедленной остановки, происходят крайне редко, но возможны. К таким относятся, например, неисправности тормозной системы, их наличие грозит опасностью для жизни и водителей, и пассажиров. Даже минимальная протечка тормозной жидкости может привести к полной потере тормозов.

«Поэтому любой сигнал на панели приборов о неисправности тормозной системы, любые подозрения водителя о некорректной работе – это повод прекратить движение и отправиться на СТО на эвакуаторе», – настоятельно рекомендует эксперт.

При дефектах рулевого управления автовладельцы чаще всего сталкиваются с износом или поломкой рулевых тяг или наконечников. Их полное разрушение может стать фатальным – водитель потеряет контроль над управлением автомобиля, констатирует Козловский.

В случае возникших проблем с трансмиссией через какое-то время потребуется полная замена узла или агрегата. В случае утечки топлива, даже самой незначительной, есть опасность для водителя и пассажиров. Утекающий из топливных магистралей бензин может стать причиной пожара, предупреждает Козловский.

Также нельзя оставлять без внимания поломку генератора, аккумуляторной батареи и питающих проводов, такие неисправности могут стать причиной серьезных повреждений, а также увеличивают риск возгорания транспортного средства, подытожил Козловский.

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Источник: gazeta.ru