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Как автовладелица рассталась со спорткаром, который стал ее верным спутником

80-летняя японка подарила свою Mazda RX-7 музею после 25 лет совместной истории

В Японии произошла трогательная история, которая привлекла внимание поклонников автомобилей по всему миру.

80-летняя Наоко Нисимото, решившая отказаться от водительских прав в день своего юбилея, подарила свою Mazda RX-7, которой владела 25 лет, музею Mazda.

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Этот жест стал не просто передачей автомобиля, а символом глубоких отношений между человеком и машиной.

История Нисимото и её RX-7 началась в возрасте 55 лет, когда она, устав от старой Toyota, решилась на покупку нового автомобиля. Вдохновленная аниме «Initial D», она выбрала культовый спорткар Mazda RX-7 с турбированным двигателем Ванкеля. Модель, которую она приобрела, имела мощность 261 л.с. и механическую коробку передач. За 25 лет эксплуатации, она проехала всего 77 тысяч километров, но каждое утро начинала день с радостью от управления своим любимцем.

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Однажды Нисимото осознала, что производство этой модели прекращено, да и ее время за рулем завершилось. Это стало для неё важным моментом, и она решила найти достойное место для своего автомобиля, прежде чем отказаться от водительских прав. Женщина в соцсетях рассказала о своём решении и объявила, что ищет того, кто продолжит заботиться о её Мазде.

Пришли сотни писем с предложениями от поклонников Mazda, среди которых было одно от официального представительства компании.

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Инженер Mazda, увидевший интервью Нисимото, предложил передать автомобиль компании, которая будет заботиться о нем лучше всего. Mazda устроила трогательную церемонию передачи: Нисимото подарили цветы, номерной знак и эскизы дизайна RX-7.

Президент Mazda, Моро Масахиро, отметил, что история Нисимото и её автомобиля — яркий пример того, как машина может стать частью жизни человека, его верным спутником.

Теперь Mazda RX-7 Нисимото хранится в научно-исследовательском центре компании в Иокогаме.

Источник: Jalopnik

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Алексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 1430
06.01.2025 
Фото:YouTube
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