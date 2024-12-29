Стоит ли тратиться на зимние дворники?

Эксперт «За рулем» Колодочкин назвал плюсы и минусы зимних дворников

Какие щетки стеклоочистителей лучше всего подходят для зимы, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Он отмечает, что «после полугодовых проверок пришли к предсказуемому выводу: эффективность и надежность каркасников, бескаркасников и гибридов примерно одинакова».

Специалист отметил, что в холода дворники должны качественно очищать ветровое стекло от воды и снега, не дубеть при небольшом морозе и не пропускать влагу.

Главным отличием и плюсом зимних стеклоочистителей является герметичный чехол, защищающий элементы конструкции от обмерзания, которое может превратить дворник в подобие скребка.

Среди минусов зимних щеток эксперт отметил плохую аэродинамику или, иными словами, способность одинаково хорошо очищать лобовое стекло при любой скорости движения автомобиля. Но главный минус в том, что с основной своей задачей зимние дворники справляются «на троечку».

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– В ходе испытаний пять различных стеклоочистителей в чехлах быстро нахлебались влаги и потеряли подвижность. То есть никак не подтвердили ожидаемые сезонные преимущества. Цена на качество не повлияла: зимние дворники с шестикратным разбросом цен вели себя практически одинаково.

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